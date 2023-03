Eccellenza: qui Camaiore

Un punto in più? Più che altro una partita in meno. Adesso ne mancano cinque alla fine di una regular season più deludente che non esaltante classifica alla mano per il Camaiore, che sa che ormai non potrà finire con un piazzamento playoff ma che deve assolutissimamente chiudere fuori dalla zona playout. Sabato prossimo nell’anticipo della quintultima giornata a Camaiore arriverà il Fratres Perignano ora secondo della classe a -3 dopo aver perso lo scontro diretto con il Cenaia (che aveva vinto all’andata 2-0 e si è imposto pure al ritorno 1-0 a Perignano).

Intanto il tecnico Luca Polzella analizza così l’1-1 ripreso all’89° sul campo del Tuttocuoio: "Abbiamo preso un gol evitabile presto anche se dopo aver avuto noi la prima occasionissima per sbloccare la gara. L’errore nostro è stato quello di saperci calare poco e tardi nel tipo di partita che ha voluto fare il Tuttocuoio, con un’impostazione su lanci lunghi e palle sporche. Abbiamo finito in crescendo il primo tempo e poi nel secondo abbiamo giocato solo nella loro metà campo pur arrivando poco al tiro. I giocatori subentrati hanno dato un contributo importante alla causa. Vincere era chiaramente meglio ma per come si era messa va bene anche il pareggio. Uno dei nostri limiti evidenti purtroppo è quello di fare fatica nel calarci in certi tipi di partite, più fisiche. Abbiamo tanti giocatori tecnici... ma non si può sempre trovare la partita in cui si gioca “sul velluto“ e sul bel campo come abbiamo trovato a Seravezza contro la San Marco. La reazione nella ripresa a Ponte a Egola mi è comunque piaciuta a livello di atteggiamento. Quando non si può vincere... l’importante è non perdere".