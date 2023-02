È un Pisa pigliatutto sul mercato Dopo Simone Marinai dalla VBS ecco anche il colpo Gabriele Gori

Non solo Simone Marinai, anche Gabriele Gori. Il Pisa Beach Soccer due volte di fila campione d’Italia in carica rimpolpa sempre più la sua colonia di viareggini. Dopo aver soffiato al Viareggio Beach Soccer lo storico capitano (Simone Marinai dal 2010 ininterrottamente giocava in bianconero con la fascia al braccio) ecco che il club nerazzurro del presidente pisano Alessandro Donati (che nel calcio a 11 è il dg del Real Forte Querceta in Serie D) e del direttore versiliese Andrea Pelli ha piazzato un altro colpo d’autore prendendo il super bomber Gabriele Gori che aveva lasciato il Catania e che in un primo momento sembrava potesse anche tornare alla VBS. Invece sarà il nuovo attaccante di un Pisa che così si fa sempre più stellare. Tra i nerazzurri si contano tantissimi elementi “made in Viareggio“: l’allenatore Matteo Marrucci, il portiere Leandro Casapieri e poi i vari Michele Di Palma (capitano del Pisa), Sacha Di Tullio, Luca Barsotti, Stefano Marinai e ora pure il fratello Simone Marinai e Gabriele Gori.