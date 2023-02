Due sfide con vista salvezza Corsanico all’ultima spiaggia

Prima categoria. Forte 2015 e Corsanico sono attesi da due finali contro Tirrenia e Lammari. Gli squali ospitano i biancoverdi (le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione, 2-2 all’andata e vittoria di misura con passaggio del turno in coppa) e cercano i tre punti dopo i due stop contro le corazzate Romagnano e Folgor Marlia. Fuori causa Panaino per stiramento, torna invece l’attaccante Borzonasca, possibile un suo impiego a gara in corso. "Gara importante che dobbiamo affrontare con serietà perché significa parecchio per il nostro cammino", dice il tecnico Cagnoni. Sfida cruciale e ancor più determinante quella che vede il Corsanico ricevere il Lammari. Orange ultimi ma gli ospiti sono avanti soltanto di un punto in classifica e con un eventuale successo ci sarebbe il sorpasso. I locali dovranno fare a meno anche di Bruno Simonini, uno dei perni della manovra offensiva oltre a Del Frate che si è rotto la clavicola. "Ci giochiamo la stagione in 90 minuti, siamo obbligati a vincere e con una sconfitta saremmo quasi spacciati", dice il tecnico Maffei.

Seconda categoria. Il Lido ospita il San Macario, avversario ostico che naviga in zona playoff. Per i cavallucci che festeggiano le 400 presenze in gialloblù del portiere Diego Pieraccini è d’obbligo muovere la classifica.