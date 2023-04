Due ori per Martina

Belle soddisfazioni per una giovanissima viareggina, Martina Arrighi di 11 anni (nella foto), che da poco meno di un anno si è trasferita ad Asti con la famiglia. Martina ha sempre avuto una grande passione per le arti marziali, una passione nata a Viareggio quando a a 5 anni frequentava la palestra Budokan di Viareggio. A seguirla il grande maestro Francesco Romani che, insieme al maestro Luca le hanno fornito le basi della disciplina. Non solo la tecnica di esecuzione, ma anche i principi di lealtà e rispetto degli avversari che sono la vera essenza di questa disciplina. Basi evidentemente forti che adesso Martina, a chilometri di distanza, mette in pratica nella palestra Judo Olimpic di Asti, seguita dal maestro Gianni Balladelli.

E così Martina Arrighi si è già aggiudicata due medaglie d’oro in altrettante gare a cui ha preso parte, l’ultima delle quali il memorial dedicato al maestro Franco Balladelli, un meeting al quale hanno partecipato circa 800 atleti provenienti da diverse 50 società sportive del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e anche della Toscana.