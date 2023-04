Doppio impegno esterno della Rotellistica. La Pumas in casa, il Forte a Follonica

Mentre nel campionato di serie A1 si completa la penultima giornata di regular season con Follonica-Bassano e Montebello-Grosseto e la nazionale under 23 ultima il miniraduno di Recoaro Terme e parte domani per il Portogallo in vista dell’europeo della prossima settimana, in serie A2 girone B si gioca oggi e domani l’ultimo turno prepasquale (12ma giornata, terza di ritorno). Per quanto riguarda le formazioni locali, la Rotellista Camaiore è attesa a un doppio impegno esterno, oggi alle 19.30 a Salerno (recupero della ottava giornata) e domani alle 18 a Matera contro una squadra rilanciata dal ritorno in panchina di Valerio Antezza. Sempre oggi, alle 20,45 alla palestra ‘Dorando Pietri’ si gioca anche Pumas Farmaè Viareggio-Sarzana e domani alle 18 Follonica-Sgs Servizi Forte dei Marmi. Sia la squadra di Mirko Bertolucci, sia quella di Massimo Mori cercheranno di bissare il successo dell’andata: 8-4 quello della Pumas, 7-2 quello dell’Sgs Forte. Poi la sfida al vertice Castiglione-Giovinazzo (oggi alle 18) e Salerno-Grosseto (domani alle 18). In classifica Giovinazzo 26, Castiglione 25. Pumas terza (22), Forte quarto (18), Camaiore sesto (13 e una gara in meno).

Serie B Risultati della nona giornata: Forte-Prato 6-7, Pumas-Castiglione 8-5, Grosseto-Camaiore 5-10. Classifica: Prato 21, Castiglione 18; Camaiore 14; Pumas 11; Cgc 9; Grosseto 4; Forte 1. Il campionato riprenderà il 16 aprile.

G.A.