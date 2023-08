Dopo Levigliani cade Arni: Ruosina-Montagna a Retignanoancorauna

RETIGNANO

Ancora una sorpresa ed ancora ai rigori. La 45^ edizione del Torneo dell’Alta Versilia, lunedì alle 21 al Lombardi-Macchiarini di Retignano, finirà con un esito inaspettato. Dopo il Ruosina, che ha fatto fuori il Levigliani campione in carica, tocca alla Montagna Seravezzina (finora vincitrice di soli 2 titoli, nel biennio 2007-2008) riscrivere la storia. Fatto fuori l’Arni, vice campione, dopo 120’ in cui sono mancati i gol, ma non certo le emozioni.

È stato l’Arni a fare la partita, sprecando però troppo, compreso il calcio di rigore che Dangina si è fatto parare dal bravissimo Alessio Sacchelli. A decidere così, oltre alle parate di Sacchelli, sono stati i rigori calciati da Bacci, Polloni, Giannecchini, Forno e Garbati. "Centriamo la finale – commenta Alessandro Marsili della Montagna Seravezzina – dopo una grande prova di carattere. Abbiamo sofferto contro una grande squadra, ma abbiamo retto dimostrando grande tenacia. Siamo un grande gruppo". Per l’Arni una grandissima delusione, come sottolinea Avio Landi che medita anche l’addio alla panchina: "Dopo 8 anni, con 2 finali e 5 semifinali, credo sia arrivato il momento di dire basta. Certo uscire così fa malissimo, perché abbiamo dominato fallendo però troppo".

MONTAGNA SERAVEZZINA: Sacchelli A., Polloni, Filié, Garbati, Bacci, Giannecchini, Tarabella M., Sacchelli F., Mattinucci, Forno, Tarabella F.

ARNI: Iacopi, Lucchesi, Mattei, Matrone, Picchi, Landi, Dangina, Bertoni, Lorenzoni (Landi N.), Biggi, Borgia (Micchi).

Sergio Iacopetti