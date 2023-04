Dopo la sosta torna la serie D Già oggi previsti numerosi anticipi

Dopo la sosta di una domenica (dovuta alla presenza della Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio) torna il campionato di Serie D che nei due gironi delle versiliesi inizia già oggi con tanti anticipi in vista del turno infrasettimanale pre-pasquale di giovedì 6 aprile: nel girone D tosco-emiliano-lombardo due gli anticipi al sabato con Bagnolese-Corticella e Mezzolara-Ravenna; nel girone E tosco-umbro-laziale invece sono ben sei i match odierni con GhiviBorgo-Sangiovannese, Grosseto-Arezzo (sul neutro del “Lotti” di Poggibonsi data la lunga squalifica delle “Zecchini“), Mobilieri Ponsacco-Sporting Trestina, Montespaccato-Poggibonsi, Ostia Mare-Tau Altopascio e Terranuova Traiana-Flaminia Civita Castellana. Ma vediamo cosa attende le nostre 10 versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria in questa prima domenica di aprile, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D. Nella 33ª giornata (14ª di ritorno e sestultima di regular season) del girone D il Real Forte dei Marmi Querceta è di scena al Lungobisenzio contro un Prato che vorrà vendicare l’accaduto dell’andata quando sul campo vinse 2-0 ma poi fu sconfitto 3-0 a tavolino per aver sbagliato un cambio nelle quote under. Prato-Real FQ sarà diretta da Giordano di Grosseto, coadiuvato da Eliso e da Scala di Castellammare di Stabia. Venturi dovrà fare a meno per squalifica di due suoi "big" come il jolly Bernardini e bomber Verde. Nel girone E, dove invece siamo alla 29ª giornata (11ª di ritorno che pure qui però coincide con la sestultima), il Seravezza Pozzi ospita al “Buon Riposo“ l’Orvietana: dirigerà Moncalvo di Collegno, assistito da Turra di Milano e Mapelli di Treviglio.

Eccellenza. Nella 28ª giornata (12ª dopo il giro di boa e terzultima di regular season) il Camaiore, che ritrova Fabio Biagini dalla squalifica... ma perde per lo stesso motivo il difensore 2004 Crecchi, affronta al Comunale “la mina vagante“ River Pieve contro cui in stagione fra campionato e coppa non ha mai vinto. Fischierà Cristiano Biagini di Lucca, con assistenti Pellegrini di Prato e Ferretti di Pistoia.

Promozione. Nella 26ª giornata (anche qua 12ª di ritorno ma ultima di regular season) il Pietrasanta è al “Nardini“ di Castelnuovo (la terna è Macchini di Pistoia, Andreani e Smecca di Carrara): per andare ai playoff da quinti i biancocelesti di Bucci devono vincere in Garfagnana e, per non far attivare la forbice di più di 8 punti dalla seconda, sperare che la Larcianese perda e la Real Cerretese non vinca. Mentre il già retrocesso Capezzano, pieno di squalificati (Lampitelli, Sacchelli, Domenici e Ghilarducci), saluta la categoria a Lamporecchio, dove fischia Ghelardoni di Pisa, con Pappalardo di Empoli e Pacini di Prato.

Prima categoria. Nella 27ª giornata (12ª di ritorno e quartultima di regular season) la capolista Viareggio è sul campo del Tirrenia (dove arbitrerà Lorenzi di Pistoia). Il piatto forte è il derby versiliese Torrelaghese-Corsanico a “La Pianaccia“ di Piano di Conca dove domani alle 15.30 dirigerà Di Girolamo di Lucca. Il Forte dei Marmi 2015 sul suo sintetico di via Versilia riceverà il Serricciolo (fischierà La Macchia di Pontedera).

Seconda categoria. Pure qui 27ª giornata (12ª di ritorno e quartultima) con il Lido di Camaiore che sarà di scena sul campo del Pappiana (l’arbitro designato è Flaviani di Firenze).