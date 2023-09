"Dobbiamo cambiare subito atteggiamento a Seravezza: Real Forte Querceta"

SERAVEZZA

È soltanto la prima giornata e sarebbe un errore trarre giudizi frettolosi, da una parte o dall’altra. Sarebbe tuttavia altrettanto sbagliato ignorare i primi campanelli di allarme, perché la sconfitta casalinga con il neopromosso Figline ha evidenziato alcuni limiti che il Real Forte Querceta deve risolvere quanto prima. Lo ha ammesso con grande sincerità lo stesso Nicola Sena, che sperava senza dubbio in un esordio diverso in serie D: "Così non si va da nessuna parte" ha detto a fine gara il tecnico livornese. Il riferimento è al primo tempo (non) giocato dal Real Forte. Squadra confusionaria, con poche idee, troppo sfilacciata per mettere in difficoltà anche un avversario alla portata come il Figline. È naturale e fisiologico che l’intesa non possa essere ancora delle migliori (domenica, a parte Tognarelli e Pegollo, gli altri nove titolari erano alla prima in campionato con il Real), ma qualcosa di più era lecito attendersi.

Nella ripresa invece qualcosa è cambiato e, come ha sottolineato capitan Pegollo a fine gara, "è da qui che dobbiamo ripartire". Per almeno venti minuti il Real Forte Querceta ha chiuso nella propria metà campo il Figline: l’ingresso di Maccabruni ha permesso una migliore impostazione dell’azione dal basso, Podestà e Purro hanno avuto più coraggio nell’uno contro uno e Bigica ha alzato il livello. Non è arrivato il pareggio ma almeno qualcosa di buono si è visto. "Mi è sembrato di rivivere l’esordio di un anno fa con l’Aglianese – ha spiegato Pegollo - Primo tempo per loro, ripresa in cui siamo venuti fuori noi. Solo che questa volta ci è mancato il gol". Già, il gol: servono più soluzioni offensive, a partire dalla prossima trasferta di Cenaia, contro un’altra neopromossa: l’occasione ideale per iniziare a muovere la classifica e lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta con il Figline.

Michele Nardini