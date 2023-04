Derby con lo Stiava per lo Sporting Massarosa posticipa

Dopo la sosta pasquale in Terza categoria (con la finale di coppa provinciale lucchese vinta dal “nostro“ Sporting Camaiore 2-1 contro la Folgore Segromigno) torna il campionato. Nel girone B di Lucca è la 25ª giornata (10ª di ritorno nonché sestultima di regular season) e oggi spicca il derby alle 18.30, in via Fonda a Sterpi, tra Sporting Camaiore e Stiava. Alle 15 Pieve San Paolo-Atletico Viareggio ed alle 15.30 Bellani-Bargecchia mentre Atletico Marginone-Massarosa sarà il posticipo del lunedì sera.

Nel girone unico di Massa siamo al penultimo turno, iniziato ieri sera con l’anticipo derby SalaVetitia Seravezza FC-Retignano. Poi oggi alle 15.30 tocca alla Montagna Seravezzina in casa (a Minazzana col Pontremoli) e ai due Sporting fuori: Forte con il Vallizeri, Marina con la Gragnolese.