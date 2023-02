Dentro la crisi del Camaiore Rosa corta e attacco sterile

Attacco che non segna (ultimamente) e rosa forse troppo corta, con poche alternative all’altezza dei titolari (che a loro volta potrebbero far meglio, in molti casi). Questo sembra il problema attuale del “malato“ Camaiore. Il paziente va fatto sedere sul lettino e analizzato per capirne i “mali“ nascosti. La fase difensiva, lo dicono anche i numeri, nelle recenti settimane è stata decisamente sistemata con la squadra di Luca Polzella che concede e subisce poco. Il problema invece si sta proponendo nell’altra fase di gioco, quella offensiva. La “Geraci dipendenza“ fa sì che quando il numero 9 ha le polveri bagnate si faccia fatica a trovare altre fonti per andare a rete. Dal centrocampo e dagli esterni arriva un buon apporto di quantità, in termini di corsa e impegno, ma talvolta non sempre emerge invece la qualità. Ad esempio ci si aspetta tanto di più da quel Da Pozzo che in questa stagione sembra solo il lontano parente del giocatore che eravamo abituati ad ammirare fino alla scorsa annata. E poi la partenza di un centravanti come Raffi (per quanto avesse segnato zero gol nella prima metà di questa stagione) non è in realtà stata adeguatamente rimpiazzata. E sommando tutte queste situazioni (... non che i “problemi“ siano solo questi è...) ecco spiegata una classifica deludente e lontana da quell’obiettivo playoff che invece sarebbe potuto essere alla portata e che per una piazza come Camaiore dovrebbe essere la prassi.

"Dobbiamo ritrovare un po’ di entusiasmo e di sfrontatezza – dice il tecnico Polzella – questa settimana nessun giorno di riposo: ci alleneremo tutti i giorni, per migliorare quello che c’è da migliorare". Domenica infatti i bluamaranto avranno una seconda trasferta consecutiva che sarà sulla carta ancora più complicata di quella di Pontebuggianese dato che il Camaiore farà visita alla capolista Cenaia dei grandi ex Alessandro Remedi e Manolo Benassi.

Simone Ferro