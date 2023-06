Delusione Coppa Italia Vbs, un ko che fa male

VASTO – La Farmaè Viareggio viene sconfitta 5-0 dal Pisa dei viareggini nella semifinale di Coppa Italia di beach soccer e deve accontentarsi della finale per il terzo contro il Città di Milano, in programma oggi alle 14.45.

La Farmaè Viareggio approccia bene la gara e già al 2’ rischia di sbloccarla con Fazzini che, dopo un rapido scambio con Léo Martins, lascia partire un sinistro violento che si stampa sulla traversa. Il Pisa si fa vedere al 5’ con la conclusione larga di Simone Marinai. Quella all’8’ di Bruno Xavier, invece, finisce in rete con Carpita ingannato dal rimbalzo. Nel finale di frazione i bianconeri attaccano con intensità e proprio il numero 1, con una botta dalla distanza, stampa un altro legno.

In avvio di secondo tempo Bertacca sfiora il palo in diagonale. Al 4’ il Pisa raddoppia: su rilancio di Casapieri, Ortolini supera Santini con una conclusione al volo da distanza e un minuto scheggia la traversa con un’azione in fotocopia. La Farmaè Viareggio non riesce a replicare nell’immediato e all’8’ subisce il terzo gol: Ozu commette un fallo su Di Palma, che trasforma il seguente tiro libero. Nonostante il triplo svantaggio, i bianconeri non demordono e con un’azione insistita che vede al tiro Remedi e Fazzini impegnano Casapieri.

Nella terza frazione la squadra di Corosiniti ci prova a ripetizione, mancando però di precisione e concretezza. Al 7’ Casapieri è provvidenziale su Léo Martins e Bertacca. Al 10’ Bruno Xavier va di nuovo a segno, su tiro libero. Allo scadere è invece Jordan a superare Carpita, fissando il punteggio sul 5-0.