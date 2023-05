Il Viareggio Beach Soccer sta preparando la stagione che quest’estate vedrà le tappe finali che assegneranno lo scudetto sia dei grandi che dell’Under 20 al Beach Stadium al Bagno Flora. Definiti gli organici delle competizioni. Nell’Under 20 (VBS è bi-campione d’Italia in carica) ci saranno anche Cagliari, Catania SSD, Catania BS, Città degli Eventi, Lamezia, Icierre Lamezia, Lazio, Pisa, Sambenedettese e Terracina. Nella Serie A la Poule Scudetto sarà con Viareggio (vice-campione d’Italia), Catania SSD (ex Canalicchio), Catania Bs, Città di Milano, Lamezia, Napoli, Pisa, Roma (ex Adj Nettuno) e Sambenedettese. Il viareggino Gian Simone Leonildi rappresenterà il Comitato Regionale Toscano alla Consulta del Dipartimento Beach Soccer della LND.