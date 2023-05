Corsanico, salvezza nei playout Decisivo il pareggio col Migliarino

Festa orange, il Corsanico grazie all’1-1 archiviato col Migliarino Vecchiano, si salva nel playout al termine dei supplementari grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare e mantiene il proprio posto in prima categoria anche per la prossima stagione. La gara come logico attendersi è stata dominata dalla tensione e dal tatticismo con le due squadre ovviamente frenate dalla posta in palio e con la paura addosso di perdere, prima occasione per i collinari con Cerri che al decimo di fa trovare pronto su un bel traversone di Cipollini ma la sua conclusione volante termina a lato, replica ospite con Harch che esplode un gran tiro dalla distanza su cui si distende bene Mei, ancora orange vicini al gol con Del Frate in chiusura di tempo ma di supera Bettini, si va così alla ripresa ma la tensione sale e le occasioni non arrivano, un’altra bella parata di Bettini salva i suoi su una conclusione di Tomei, a decidere saranno così i supplementari con gli ospiti che passano a sorpresa con un gran calcio piazzato di Giuntoli ma gli orange non muoiono mai e con orgoglio provano il tutto per tutto e sull’ultimo affondo arriva il pari che sistema tutto, Simonini recuperato in extremis e non al meglio si inventa una grande giocata delle sue con slalom e profondità, entra in area dove viene steso da Bandini, dal dischetto Cipollini è glaciale e spiazza Bettini per il pareggio finale.

Carlo Andrea Brunini