Corsanico, punto d’oro Il derby alla Torrelaghese

Lammari-Viareggio 1-2

Chiude nel migliore dei modi il Viareggio che non si fa distrarre dai festeggiamenti del secondo titolo e compie in pieno il proprio dovere facendo risultato pieno anche in casa dell’ultima in classifica, gara con tanti giovani in campo e tante occasioni, zebre in vantaggio grazie a un colpo di testa di Gemignani al minuto quattordici, pareggia per i locali Fezaj direttamente dagli undici metri, nella ripresa arriva il gol vittoria firmato da Martinelli.

Torrelaghese- Forte 1-0

Finisce con una vittoria di corto muso per i gialloviola il derby del Ferracci, le occasioni migliori tutte nel primo tempo, al quinto tiro da fuori di Barbetti che finisce a lato poi il gol partita al minuto quattordici, contatto tra il baby Mazzei e Pacini e dal dischetto Leonardo Passaglia non lascia scampo a Nocchi e timbra il gol del vantaggio e del match, ci provano gli squali a reagire con le conclusioni di Soldini e Maggi nella ripresa ma in entrambi i casi i tiri si perdono di poco a lato

Corsanico-San Giuliano 3-3

Pari per gli orange che riescono a mantenere la posizione e a giocare lo spareggio playout con il Migliarino tra le mura amiche, padroni di casa avanti con Cerri di testa, pari di Dolori per i pisani con una conclusione ravvicinata, di nuovo avanti i collinari con Barducci a segno dal limite con una gran conclusione, per il pareggio arriva la doppietta di Dolori poi D’Amore porta avanti i pisani ma nel finale Del Frate imbeccato da Correia non sbaglia per il giusto pareggio finale

Seconda categoria

Lido-Fivizzanese 3-5

Si chiude con una sconfitta il cammino del Lido in questa stagione di seconda categoria, gli ostici apuani passano grazie a una tripletta dell’ eterno Bruno Salku e a una grande prestazione di Mencatelli a segno a sua volta, per i gialloblù inutili le reti di Pardini, Chiusalupi e del capitano Lorenzo Biagini.

Carlo Andrea Brunini