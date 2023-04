Coppa provinciale Il Camaiore gioca tutto contro il Segromigno

Oggi è il gran giorno della finale della Coppa provinciale di Terza categoria. Lo Sporting Camaiore di Gabriele Mazzei affronterà in gara secca su campo neutro (è stato scelto il “Parisotto” di Valle di Ottavo) la Folgore Segromigno Piano. Fischio d’inizio alle 15.30 con terna arbitrale e supplementari e rigori in caso di parità. Con il campionato fermo tutti gli occhi sono puntati oggi su questa partita, che assegna il trofeo dedicato alla memoria di Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca. Nel loro cammino di coppa i bluamaranto hanno eliminato nell’ordine Sporting Marina al 1° turno, Atletico Viareggio agli ottavi, Montagna Seravezzina ai quarti e Vorno in semifinale.