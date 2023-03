Coppa provinciale di Terza Sporting Camaiore devastante Ipotecato l’accesso alla finale

VORNO

1

SPORTING CAMAIORE

3

VORNO: Palla, Gabrielli, Consani, Salvetti, Marchetti, Frateschi, Matteoni, Baroncelli, Biagi, Mazzei, Vincenzi. (A disp.: Franceschini, Tiberio, Barsocchi, Marchetti, Pomini, Picchi, Romanini, Cumani). All. Barsocchi.

SPORTING CAMAIORE: Bernini, Costagli, Paoli, Giannecchini (28’ st Cinquini), L. Lari, Vanni (27’ st Giorgi), Simonini, Mariani (15’ st Tesi), Barbuti (13’ st Maguina), Luisotti, Gigliotti. (A disp.: Barsottelli, Accardo, Pellegrini). All. Mazzei.

Arbitro: Lorenzini di Pisa.

Reti: 41’ pt Gigliotti (SC); 9’ st Barbuti (SC), 40’ Luisotti (SC), 45’ Tiberio (V).

Note: ammoniti Baroncelli (V), Bernini, L. Lari, Simonini e Mariani (SC).

VORNO – Mentre in campionato insegue la vetta del Massarosa (che è avanti di 3 punti in classifica), in coppa è dominante lo Sporting Camaiore di Gabriele Mazzei che mercoledì sera nel match d’andata delle semifinali della Coppa provinciale di Terza categoria è andato a vincere in terra altopascese rifilando un 3-1 a domicilio al Vorno (che nei quarti di finale aveva eliminato dalla coppa proprio il Massarosa). I bluamaranto si sono imposti grazie alle reti di Gigliotti, Barbuti e del solito insaziabile bomber Marzio Luisotti (per lui fanno 32 gol stagionali: 12 in coppa più i 20 in campionato). Il match di ritorno sul sintetico di Via Fonda a Sterpi sarà mercoledì 22 marzo. Nell’altra semifinale i giochi restano decisamente più aperti poiché nell’andata è finita in parità (1-1, coi sigilli di Binzeschi e di Chelini) la sfida tutta lucchese tra i Diavoli Neri di Gorfigliano e la Folgore Segromigno Piano: la squadra di Giorgetti si conferma “bella di notte“ e blocca sul pari la dominatrice del girone A di campionato.