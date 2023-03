Coppa Carnevale Tornano le regate

La 48esima edizione della Coppa Carnevale e trofeo Carnevale di Viareggio 2023 di vela è in programma per domani e domenica. Anche quest’anno l’ormai storica manifestazione è classificata come regata nazionale valida quale prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di vela d’altura. Le regate (ne sono previste al massimo cinque) si svolgeranno sul percorso bolina-poppa nell’area antistante il porto di Viareggio e saranno aperte a tutte le imbarcazioni Regata o Regata Crociera, in possesso di valido certificato di stazza Orc International o Orc Club, comprese tra le classi 0 e la classe 5. Il trofeo Carnevale di Viareggio è una regata sociale aperta alle imbarcazioni Orc Gran Crociera, Rating Fiv, Libera, senza controlli di stazza. Novità di questa edizione sarà il premio Ambiente Marevivo per la promozione della cultura del mare e la salvaguardia di quell’ambiente, iniziativa che consolida la sinergia con il Club Nautico Versilia che nel 2021 aveva siglato il gemellaggio.

W.S.