Convocati in nazionale: 5 giocatori della Farmaè Viareggio di Viareggio Il ct della Nazionale di beach soccer Emiliano Del Duca ha selezionato 5 giocatori della Farmaè Viareggio per un torneo internazionale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Tra loro anche Bertacca, vincitore del titolo europeo. Per Cosci e Belluomini si tratta di una prima volta assoluta. Gli azzurri affronteranno Spagna, Svizzera.