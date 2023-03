Colpo di scena al Gds Molina lascia la panchina

FORTE DEI MARMI

Alla vigilia del derby casalingo con il Cgc Viareggio di dopodomani c’è un nuovo avvicendamento sulla panchina del Gds Impianti Forte dei Marmi.

All’indomani della vittoria di Sandrigo, Roger Molina ha infatti rassegnato le dimissioni. La società dal canto suo, in un comunicato firmato dal direttore generale Antonio Agostini, ha ringraziato il tecnico uscente, che resta comunque nello staff, e affidato la conduzione tecnica della formazione di A1 all’ormai ex direttore sportivo Mirco De Gerone per la parte finale della stagione agonistica in corso.

La società ha anche ringraziato il nuovo tecnico "per la disponibilità ed il senso di responsabilità e di appartenenza dimostrati nell’assumere l’impegnativo incarico".

Per la formazione versiliese si tratta del secondo avvicendamento stagionale in panchina dopo che, alcuni mesi fa, Molina, precedentemente preparatore dei portieri, era subentrato a Marc Gual.

Queste le prime parole del nuovo tecnico rossoblu: "Ho accettato l’incarico di allenatore pro tempore fino alla fine del campionato per l’esigenza impellente di risolvere il problema legato alle dimissioni di Roger. A questo punto della stagione era inutile cercare soluzioni tecniche provvisorie, sapendo già che il nuovo corso del prossimo anno (voci insistenti danno Alessandro Bertolucci sulla panchina versiliese e molti cambiamenti nell’organico, ndr) comprende altre figure e tutt’altro percorso. Ho quindi deciso di fare questo sforzo, perchè non era mia intenzione ricoprire ruoli diversi da quelli che mi erano stati assegnati. Mi sono però sentito in obbligo di dare una mano e di espormi fino a fine stagione per come sono stato accettato. Ho infatti trovato in questa società, dirigenti e giocatori, una vera famiglia. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per finire quanto meglio possibile il campionato".

G.A.