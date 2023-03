Una cronometro per gli Juniores in anteprima alla Tirreno-Adriatico per i professionisti. Una sfida attesa appena 24 ore dopo il giorno dell’inizio della stagione previsto a Cerbaia di Lamporecchio domenica pomeriggio nel Gp Giuliano Baronti. La sfida vedrà tutti i più forti cronomen italiani della categoria juniores lunedì mattina 6 marzo a Lido di Camaiore nel Trofeo Angelo Impianti che si svolgerà sullo stesso percorso lungo il quale due ore dopo si sfideranno i professionisti nella Corsa dei Due Mari.

Tutto questo grazie alla sinergia di intenti fra RCS organizzatrice della Tirreno-Adriatico, il Comune di Camaiore ed il Pedale Lucchese Poli, società che si è assunta l’onere e l’onore di organizzare la competizione. Il percorso tutto sul lungomare, fino a Marina di Pietrasanta e ritorno in Via Pistelli a Lido di Camaiore. Ci sarà quale osservatore interessato, il c.t. azzurro Marco Velo che si occupa della specialità, e tra i quaranta concorrenti (il primo partirà alle ore 10 l’ultimo alle 10,39) ci sarà l’attuale Campione Italiano Alessandro Cattani della Bustese Olonia che vinse il titolo in Friuli lo scorso anno. Tra i principali favoriti anche Alari, Favero, i due iridati dell’inseguimento a squadre 2022, Giami e Fiorin. Attesa anche per i toscani al via (13 in tutto) ad iniziare da Fabio Del Medico, campione toscano allievi a cronometro nella passata stagione, Riccardo Lorello, e il lucchese Edoardo Cipollini.

Antonio Mannori