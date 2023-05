Che emozioni alla 25ª Gran Fondo De Vincenzi e Lari primi sul lungo

Emozioni a non finire, sotto il primo, vero sole della stagione, alla 25ª edizione della Gran Fondo della Versilia, andata in scena domenica con main sponsor iCare con FarmaCity. Tre i percorsi a disposizione degli amati delle due ruote: dalla passeggiata ecologico-cicloturistica, 45,23 km per 619 metri di dislivello, al percorso "Medio", 88,56 km per 1.247 metri di dislivello, fino al percorso "Lungo", ben 113,52 km per 1.874 metri di dislivello. L’evento fa parte del Tuscany Bike Challenge, circuito toscano composto da prove prove tutte toscane che si tengono tra maggio e giugno.

Nella tappa versiliese, sul percorso Lungo ha trionfato nella categoria maschile Simone De Vincenzi (Ciclistica Calvarese) in 47’55’’, secondo Riccardo Spada (Cicli Gaudenzi) in 48’25’’ e terzo Emanuele Labate (Team Stefan) in 48’27’’. Nel femminile, prima Alessandra Lari (Team Bicisport Carrara) in 56’06’’, seconda Ilaria Lombardo (Team Pedrini Bike) in 57’21’’ e terza Elena Bresci (Parkpre) in 1h01’22’’. Nel Medio, vince Gabriele Conti (Speedy Bike) in 21’20’’, seguito da Alberto Meliga (Team Stefan) in 21’22 e da Alessandri Danni (Bike Road Team) in 21’21’’. Nel femminile, trionfa Carla Borghini (Mugello Toscana Bike) in 28’36’’, che precede Claudia Tomassini (Cycling Team Zerosei) in 30’14’’ e Annarita Notaro (Team Gulliver) in 30’45’’.