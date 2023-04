Cgc, si fa in salita la strada per la salvezza

VIAREGGIO – Iniziano nel peggiore dei modi i play out del Cgc Viareggio, sconfitto in casa (1-2, primo tempo 0-1) al termine di una partita in cui i bianconeri, dopo un primo tempo in cui erano apparsi contratti, nella ripresa avrebbero meritato di più. Squadre al completo e discreta cornice di pubblico fra cui spicca Carlos Moreta indimenticato campione in bianconero negli anni ‘80. Inizio guardingo con improvvise accelerazioni da ambo le parti. Al 4’ viene espulso Moyano, Gomez para il tiro diretto di Borregan e nulla accade nell’inferiorità numerica viareggina. Al 7’ il blu è per Peripolli, Pais para il tiro diretto di Ipinazar e in superiorità numerica il Cgc subisce la rete in contropiede di Borregan. Con il passare dei minuti la pressione del Cgc cresce. Lo stesso Raffaelli colpisce la traversa 1’ dopo, e allo scadere è Gomez che salva la propria porta con una grande parata sulla conclusione a colpo sicuro di Borregan. Nella ripresa il Cgc cambia marcia ma sia per l’imprecisione, sia per una notevole dose di sfortuna finisce per soccombere. Dopo tre occasioni nitide parate da Pais su Moyano (1’), Maldini e D’Anna (4’), al 6’ c’è il palo di Maldini. Al 10’ Pais para il tiro diretto di Moyano (espulso Mattugini) e con il Cgc in superiorità numerica Raffaelli colpisce il palo sul rigore assegnato per fallo su Ipinazar. Appena ristabilita la parità numerica Moyano segna il meritato pareggio al termine di un’azione confusa in area (11’). La squadra di casa continua a cercare la vittoria, trovandosi davanti un Pais molto attento. Al 20’ è invece Cosimo Mattugini a segnare il gol partita al termine di un contropiede. Il Cgc accusa il contraccolpo eppure prova fino alla fine a raggiungere un pareggio che avrebbe meritato. Adesso la formazione viareggina, per uno stano scherzo del calendario, avrà di fronte ben tre trasferte consecutive. Tornerà al Palabarsacchi solo per le ultime due giornate del 20 e 27 maggio contro Montecchio (a cui farà visita la prossima settimana) e Sandrigo.

G.A.