Cgc, prestazione super Tre punti d’oro col Monza

VIAREGGIO – Prima vittoria interna della gestione Biancucci per il Cgc Viareggio che bissa il successo di Montecchio e batte il Monza per 4-1 (primo tempo 3-0) al termine di una prova decisamente positiva dal primo all’ultimo minuto. Formazioni al completo per entrambi i tecnici. Iniziano bene i bianconeri che impegnano più volte un attento Fongaro nei primi minuti. Al 5’ Gomez para un rigore di Tornè, ma per il resto la difesa viareggina concede molto poco agli avanti ospiti. Il primo pericolo su azione per i padroni di casa è la traversa di Chambella al 10’, ma D’Anna e compagni continuano a comandare il gioco e nei minuti finali raccolgono i frutti della loro superiorità. Al 21’ D’Anna porta in vantaggio la sua squadra con un tiro da fuori area; al 23’ Raffaelli, servito da Ipinazar a metà pista, raddoppia con una conclusione forte e precisa. E non è finita, perchè al 24’ Moyano ruba palla a metà pista, se ne va da solo e batte ancora Fongaro.

La ripresa si apre con il palo di Tamborindegui (1’) che poi impegna ancora Gomez al 3’. Monza più aggressivo, ma Cgc ben organizzato che risponde colpo su colpo e prima va vicino alla rete all’8’, quando Fongaro salva su Moyano ben servito da Rosi, e poi segna il 4-0 grazie a Patricio Ipinazar che trasforma il tiro diretto del decimo fallo brianzolo (9’). Un minuto dopo è invece bravo Gomez a parare il tiro diretto del decimo fallo viareggino a Tamborindegui, ma è Tornè a riuscire ad accorciare per gli ospiti al 10’. Molto spezzettato il gioco nella seconda parte della ripresa con i brianzoli che cercano in tutti i modi di mettere pressione a un Cgc molto attento. Al 15’ viene espulso Ipinazar, Tamborindegui mette fuori il tiro diretto e nei 2’ di superiorità il Monza colpisce il palo con Galimberti e trova davanti a sé un Gomez insuperabile. Al 18’ azione personale di Moyano fermata da un attento Fongaro. Al 21’ dubbio atterramento in area di Rosi non sanzionato dagli arbitri e al 23’ arriva il quindicesimo fallo del Monza. Fongaro para il tiro diretto di Ipinazar, ma sono i viareggini a gestire con autorevolezza i restanti secondi e ad uscire vittoriosi fra gli applausi del pubblico del Palabarsacchi. Per il Cgc tre punti pesanti in vista della volata finale della regular season.

G.A.