Cgc e Gds posticipano

Sabato privo di incontri per le formazioni locali di serie A1 che saranno entrambe impegnate domani, il Cgc Viareggio alle 18 al Palabarsacchi contro il Sarzana e il Gds Impianti Forte dei Marmi alle 20,45 a Follonica, nei posticipi della 21ma giornata. Due sole le partite di A1 che si disputano stasera alle 20,45, Vercelli-Monza e Sandrigo-Montecchio. Domani alle 18 si completa il turno con, oltre alle partite di Forte e Cgc, Bassano-Valdagno, Grosseto-Trissino e Lodi-Montebello. Complice la concomitanza delle gare della Wse Cup, le finali delle coppe Italia, in programma a Trissino, sono state anticipate di una settimana, dal 25 e 26 al 18 e 19 marzo. I calendari restano gli stessi, mentre slitta di una settimana la 24ma giornata di serie A1, con ovvi posticipi per le squadre impegnate in Europa. Per quanto riguarda la due giorni di Trissino sabato 18 alle ore 15 si giocherà la finale della coppa di serie B, Pumas-Vercelli; alle 18 e alle 21 le semifinali della coppa di A1, Lodi-Grosseto e Trissino-Bassano. Domenica 19 alle 15 finale della coppa di A2, Camaiore-Breganze, alle 18 quella di A1. La finale della coppa Italia femminile, Matera-Valdagno, si giocaherà domenica 26 alle 15.30 sempre a Trissino.