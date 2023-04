C’è un derby di fuoco

Nella quattordicesima giornata del campionato di serie A2 girone B di hockey su pista è in programma, stasera alla palestra Dorando Pietri con inizio alle 20,45, il derby Pumas Farmaè Viareggio-Rotellistica Camaiore, mentre l’Sgs Servizi Forte dei Marmi è in trasferta a Salerno (inizio ore 19,30). La squadra di Mirko Bertolucci, reduce dalla sconfitta di Giovinazzo, cerca il riscatto contro quella di Maurizio Crudeli (squalificato stasera), battuta in casa dal Castiglione. All’andata finì 3-3. La Rotellistica recupererà martedì 25 la partita di Giovinazzo valevole per 11ma giornata. L’Sgs Servizi, dopo il pareggio interno col Grosseto, punta a bissare il successo (8-1) dell’andata, anche se i campani sulla propria pista non devono essere sottovalutati. Completano la giornata: Follonica-Giovinazzo e Grosseto-Sarzana (oggi alle 17) e Matera-Castiglione (domani alle 18). In classifica Pumas terzo, Sgs Forte quarto e Camaiore quinto.