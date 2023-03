C’è il derby Rotellistica-Sgs Sosta forzata per la Pumas

L‘interessante derby fra Rotellistica Camaiore e Sgs Servizi Forte dei Marmi è l’unico impegno delle formazioni locali nell’ultima giornata di andata del campionato di serie A2 girone B. Pumas Farmaè Viareggio-Grosseto è stata infatti rinviata a data da destinarsi. Sfida di grande interesse quella in programma stasera alle 21 al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore con i padroni di casa (quinti a 12 punti, con una partita in meno) che cercano l’aggancio ai danni dei rossoblu (quarti a 15). Nell’ultimo turno turno la squadra di Maurizio Crudeli e Elia Guidi non ha giocato, mentre quella di Massimo Mori e Andrea Biagi è stata sconfitta in casa dal Giovinazzo dopo 5 vittorie consecutive.

Sosta forzata invece per la squadra di Mirko Bertolucci che resta per il momento a 15 punti insieme all’Sgs servizi Forte. Completano il quadro del turno odierno Matera-Follonica (ore 19), Castiglione-Salerno (19) e Giovinazzo-Sarzana (20). Domani alle 21 si recupera Giovinazzo-Follonica, originariamente prevista alla quinta giornata. Capolista solitario del girone B è il Castiglione di Alberto Aloisi.