C’è da sfatare il tabù River Pieve Mai vinto nei tre precedenti

La terzultima giornata di regular season in Eccellenza (che si è aperta ieri con l’anticipo Certaldo-Pro Livorno) per il Camaiore vede l’impegno casalingo col River Pieve: un derby lucchese che in questa stagione i bluamaranto non hanno mai vinto nei tre precedenti (due pareggi in coppa, col River che passò il turno, ed una sconfitta in campionato nel match d’andata). Oggi al Comunale con fischio d’inizio alle 15 (arbitra Cristiano Biagini di Lucca) ci si gioca tanto perché da una parte c’è un Camaiore che vuol mettersi al riparo da eventuali brutte sorprese playout e dall’altra un River Pieve che vuole coronare un’annata sorprendente confermandosi nei playoff (al momento il team di Pieve Fosciana è quarto, a -3 dalla Cuoiopelli terza). "Mi aspetto una partita difficile contro una buona squadra che ha costruito la sua bella classifica non solo nel fortino di casa ma facendo bene anche in trasferta e su dei campi grandi – commenta l’allenatore Luca Polzella – noi vogliamo chiudere il discorso salvezza una volta per tutte. Il River Pieve è bravo a non farti giocare ma dai miei mi aspetto una grande prestazione". Nel Camaiore mancherà per squalifica il difensore 2004 Crecchi (terzino sinistro giocherà ancora il 2002 Orlandi) mentre a centrocampo rientra il faro Fabio Biagini dopo il turno di stop. E sta meglio dopo l’infortunio Arnaldi che però ormai ha perso il posto da titolare al centro della retroguardia, con la felice intuizione di Polzella di abbassarci D’Alessandro. La formazione iniziale sarà la stessa che due domeniche fa ha battuto il Perignano, col rombo in mezzo al campo. Nel River il pericolo numero uno è bomber Canessa.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Rizzato; 2 T. Ricci (03), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Orlandi (02); 10 Viola, 4 Biagini, 8 Amico; 7 Da Pozzo; 9 Geraci, 11 Manfredi (04).