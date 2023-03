Castelfiorentino, pari equilibrato dopo il rigore per il Camaiore Un punto fa comodo a entrambi

CASTELFIORENTINO – Pareggio giusto per il Camaiore che a Castelfiorentino passa in vantaggio su rigore col solito Silvestro Geraci (per il bomber bluamaranto si tratta del 13° sigillo in questo campionato e del 16° stagionale sommando i 3 in coppa) e poi viene ripreso sull’1-1 per quello che è il 9° segno X di una squadra perfettamente bilanciata a livello di risultati dato che in 27 giornate ha collezionato lo stesso numero (9) di vittorie, di pareggi e di sconfitte.

La partita si stappa appunto a metà primo tempo dal dischetto con il penalty procurato dal classe 2004 Marco Manfredi e trasformato dallo specialista Geraci. Il Camaiore poi avrebbe anche la chance per il raddoppio ma non la sfrutta in una prima frazione approcciata e giocata meglio dell’avversario. A livello tattico il rombo confermato da Luca Polzella, che privo dello squalificato Biagini in mezzo al campo ha abbassato Amico play mettendo il 2002 Centonze mezzala e tenendo Da Pozzo trequartista dietro alla coppia d’attacco Manfredi-Geraci, ha reso bene con la squadra bluamaranto che pareva in controllo nei primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa invece cambia letteralmente lo spartito... con la musica che ora dice che il Castello di Enrico Cristiani alza la pressione mentre il Camaiore si mostra “leggerino“ in alcune situazioni. I padroni di casa al rientro in campo dall’intervallo colpiscono subito due legni (un palo e una traversa) e poi al terzo tentativo trovano il meritato gol dell’1-1 su sviluppi di punizione laterale con dormita annessa della difesa camaiorese. Con lo scorrere dei minuti le squadre si “accontentano“ e si tengono strette un punto che fa comodo ad entrambe capendo che non valeva la pena rischiare di perdere questa partita. Però la classifica non fa stare sicuri: bisogna ancora guardarsi le spalle.