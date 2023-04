Capezzano ancora battuto Lido corsaro

Lampo-Capezzano 2-1

Escono sconfitti anche nell’ultima apparizione in Promozione i ragazzi allenati da mister Coli che erano stati i primi a passare con il solito inserimento puntuale ed efficace di Pacini che alla mezz’ora ha messo dentro confermandosi il più pericoloso dei suoi proprio come in tutta la stagione, la riprendono i padroni di casa con Biagioni al minuto venticinque della ripresa e passano poi con Cerri pochi minuti dopo regalandosi così i playout.

Pappiana-Lido 1-4

I gialloblu svolgono in pieno il proprio compito in Seconda categoria e vedono la salvezza, sul campo del Pappiana ultimo arriva una bella vittoria che regala serenità e tranquillità ai cavallucci, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Vivaldi, pareggia i conti prima Pacini al minuto dodici, poi nella ripresa mettono definitivamente le cose in chiaro con Pardini Alessio, molto ispirato nelle ultime domeniche al termine di una grande iniziativa personale, di Picchi al minuto ventotto e di Luisotti al novantesimo le reti che completano lo score fissandolo sul definitivo 4-1.