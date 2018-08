Seravezza (Lucca), 26 agosto 2018 - Tredicesima edizione del trofeo Cammina Seravezza, organizzato dalla Pro Loco di Seravezza con le locali sezioni di Avis e Aido e la collaborazione dell'Atletica Pietrasanta Versilia.

LA CLASSIFICA COMPLETA (clicca qui)

La gara (regionale competitiva Fidal) si è sviluppata su un percorso di 7,8 chilometri tutto su asfalto con brevi salite ed era valida come settima prova del primo campionato podistico della Versilia e come IV memorial "Giuliano Giannotti". Partenza da piazza Carducci a Seravezza.

Al traguardo il primo a tagliare il filo di lana è stato Giacomo Verona (Gp Parco Alpi Apuane) in 24'44'' davanti a Giovanni Boccoli (Atletica Alta Toscana) in 25'05'' e Carl Johan Sorman (Atl. Camaiore) in 25'10''. Seguono Lorenzo Razzuoli (Atl. Camaiore) e Gioele Alari (Atletica Alta Toscana).Prima delle donne è arrivata Elena Konstantos (La Galla Pontedera) in 29'15'' davanti a Valentina Fruzza (Atl. Pietrasanta Versilia) e Elisa Spazzafumo (Atletica Livorno).

Servizio fotografico a cura della onlus "Regalami un sorriso onlus".