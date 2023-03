Camarlinghi, “il Leão verdazzurro“ incanta nel dribbling... e ora segna

Che fosse un "one man show" con la palla al piede lo si sapeva già dai tempi della Pro Livorno. E anche a Seravezza sin dalle amichevoli estive pre-campionato (derby di Coppa compreso) lo aveva fatto vedere da subito il colpo principale del suo repertorio: la serpentina in dribbling, partendo da posizione il più larga possibile a sinistra, con accentramento passando da pertugi dove sembra impossibile poter passare (fra due, a volte anche tre, avversari). Nello stretto si esalta, Giulio Camarlinghi. Ma il “problema“ si manifestava poi quando arrivava al momento della conclusione. Troppo pochi i gol in proporzione alle occasioni create dal suo talento. Contro il Trestina domenica al “Buon Riposo“ (in quella che è stata la prima vittoria casalinga sotto la gestione Amoroso nonché il primo successo interno del 2023 e del girone di ritorno) “il Leão verdazzurro“ ha segnato il gol dell’1-0 e poi ha rifinito l’azione servendo a Masini l’assist-cioccolatino per il 4-0. Che sia arrivata la concretezza?

"Sono contento per il gol e l’assist ma soprattutto per la prestazione collettiva della squadra che ha è stata perfetta in tutte le situazioni – ha commentato Camarlinghi – questa vittoria ci porta a poter guardare con legittime ambizioni la zona playoff". L’allenatore Christian Amoroso commenta invece così il momento della sua squadra, alla seconda vittoria di fila dopo le precedenti tre sconfitte consecutive sul campo: "Col Trestina mi aspettavo questo tipo di prestazione, intelligente, e la vittoria perché i ragazzi si erano allenati bene in settimana. Per noi era decisiva e tutti l’hanno capito. Finalmente poi una vittoria larga... tanto che negli ultimi 15 minuti mi sono potuto anche mettere a sedere in panchina. Ci sono tante cose per cui gioire".

Ma nemmeno il tempo di gioire che il Seravezza torna subito in campo domani alle 17.30 a Poggibonsi nell’anticipo della 28ª.