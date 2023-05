Camaiore verso il cambio, Maffei sta in collina

Il toto-panchine tiene banco in Versilia (e non solo) dalla Serie D fino alla Prima categoria. E allora facciamo il punto della situazione in casa delle “nostre“ formazioni. In Serie D è già ufficiale la continuazione del rapporto fra Christian Amoroso ed il Seravezza Pozzi, che ha appena concluso il campionato al settimo posto ma rischia di dover incappare in una penalizzazione di punti (da scontare forse ormai all’inizio della prossima stagione?). Non è finita ancora invece l’annata super del Real Forte dei Marmi Querceta che dopo lo storico quarto posto (eguagliato il piazzamento record della stagione 201718 con Francesco Buglio in panchina, Raffaele Pinzani alla direzione sportiva e la "top" difesa col portiere Fontana e la linea a 4 Mastino-Tognarelli-Gentili-Cauz) giocherà la semifinale playoff. La riconferma di Simone Venturi in panchina sembra scontata ma bisognerà capire sia la volontà del tecnico pistoiese (che potrebbe avere tante richieste) sia cosa succederà a livello societario nel Real FQ... anche se c’è da immaginarsi che con questi straordinari risultati ottenuti sul campo l’attuale dirigenza non vorrà certo mollare ma anzi proseguire sulle ali del rinato entusiasmo.

In Eccellenza il Camaiore sembra più orientato ad una separazione con Luca Polzella (che potrebbe andare al Fratres Perignano) e i nomi caldi per la panchina bluamaranto restano quelli di Matteo Niccolai (ex Perignano e Pro Livorno) e di Pietro Cristiani (ex Tau). In Promozione tutto fatto sia al neopromosso Viareggio (che ha confermato il tecnico delle due promozioni di fila Stefano Santini) sia al Pietrasanta (che ha già rinnovato con l’ambizioso e determinato Massimiliano Bucci). In Prima categoria il retrocesso Capezzano riparte sempre con Riccardo Coli mentre il miracolosamente salvo Corsanico ha riconfermato Stefano Maffei. La Torrelaghese va avanti decisa con Fabrizio Baldini mentre c’è ancora qualche dubbio, a sorpresa (visti i risultati sul campo), circa la prosecuzione del rapporto tra il Forte dei Marmi e Luca Cagnoni.

S.F.