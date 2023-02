Camaiore, un’altra occasione sprecata

CAMAIORE – Il Camaiore frena ancora in casa e dopo il bel successo dell’ultima giornata a Certaldo perde l’ennesima occasione stagionale per fare il definitivo salto di qualità. I bluamaranto, che in questo 2023 non sono ancora riusciti a vincere tra le mura amiche, terminano a reti bianche sbattendo contro l’aggressività di un sorprendente Armando Picchi al termine di una partita dai due volti. Abbastanza anonimo quello della prima frazione con tanta corsa ma poche occasioni concrete; più divertente la ripresa dove non sono mancate emozioni e colpi di scena.

La prima frazione è corsa via sul filo dell’equilibrio, ai punti si sono fatti preferire i labronici vicini al gol del vantaggio con una bella iniziativa di un pimpante Bani al 15’ ma la sua conclusione si è persa a lato. Unica replica dei padroni di casa un’iniziativa di Geraci che per poco manca la deviazione vincente pochi minuti dopo.

Altro ritmo nella seconda frazione con i ragazzi di Polzella che prendono in mano le redini del gioco e provano a chiudere sulla difensiva gli ospiti e vanno vicini al gol del vantaggio con una bella conclusione di prima intenzione del veterano Biagini che si stampa sulla traversa a portiere battuto. Al 13’ sempre Geraci da fuori impegna Selmi e due minuti dopo va ancora più vicino al gol con una conclusione di potenza dal vertice destro dell’area piccola che si stampa sul palo. La pressione dei locali aumenta sempre più e tre minuti dopo ci sono proteste per un contatto in area tra Petri e lo stesso numero nove bluamaranto, ma l’arbitro Guiducci lascia correre sebbene resti più di un dubbio. Vengono i fuori anche gli ospiti con una bella azione in contropiede sull’out di sinistra conclusa dalla rovesciata di Rossi che termina di un soffio a lato. Aancora Camaiore pericoloso con una bella combinazione in velocità tra Geraci e Viola, assist di petto del primo per la conclusione del numero dieci, pronto Selmi a respingere. Al 33’ D’Alessandro libero in area manda alto. Poi Rizzato sul finale salva il Camaiore dalla beffa finale.

Carlo Andrea Brunini