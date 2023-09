Camaiore un punto d’oro. A Ponte Buggianese è 2-2

Ponte Buggianese

2

Camaiore

2

Ponte Buggianese (3-5-2): Rizzato; Palmese Chelini Belluomini; Granucci (96’ Seghi) Giannini Zocco (92’ Chiti) Pievani (72’ Gianotti) Martinelli; Nardi (91’ Ferrari) Sali (86’ Gargani). A disposizione: Belli, Ceccarelli, Birindelli, Zani. All: Gutili.

Camaiore (4-3-1-2): Barsottini; Borgia D’Alessandro Zambarda Crecchi; Amico Biagini Anzilotti (67’ Kthella); Da Pozzo; Bellucci (51’ Ricci) Geraci. A disposizione: Ferraiolo, Arnaldi, Orlandi, Adami, Verona, Favret, Belluomini. All: Polzella.

Arbitro: Palmisano di Saronno.

Marcatori: 19’ Pievani (PB), 24’ Crecchi (C), 65’ Chelini (PB), 76’ Geraci (C).

Note: rec 3’ e 7’. Ammoniti: Zocco, Martinelli, Gianotti, Chelini (PB).

Ponte Buggianese - Il Camaiore porta a casa un buon punto dallo stadio "Pertini". Nella gara giocata in casa del Ponte Buggianese, la formazione allenata da Pulzella pareggia per 2-2. Sin dall’inizio si vede che leit-motiv della gara sarà uno. Gli ospiti tengono infatti in mano il pallino del gioco, mentre i ragazzi guidati da Gutili si chiudono a riccio, per tentare in contropiede le sortite offensive. I primi tiri in porta arrivano tardi, e coincidono con le reti che sbloccano il match.

Si parte con Pievani, bravo al 19’ a mettere alle spalle di Barsottini un preciso tiro-cross di Granucci, arrivato dalla fascia destra. Crecchi invece al 24’ va in rete sugli sviluppi di un corner battuto egregiamente da Biagini, e piazzato alle spalle di Rizzato con un poderoso colpo di testa del numero tre del Camaiore. Cerca fortuna anche Zambarda su punizione, ma il suo tiro viene parato senza alcun problema dall’estremo difensore della compagine pontigiana.

Si arriva alla ripresa, ed il Camaiore cerca in tutti i modi di andare in gol. Viene messo destro anche il giovane Ricci al 51’, ma è di nuovo il Ponte di Gutili a segnare. Al 65’ c’è una punizione lunga e velenosa di Martinelli, che scavalca tutta la retroguardia blu-amaranto; la palla arriva a Granucci, che la rimette in mezzo per Chelini, che tutto solo segna il 2-1. La reazione dei ragazzi di Polzella è rabbiosa. Ci provano Borgia, Geraci e Da Pozzo, senza però andare a segno. Il numero 9 del Camaiore però si rifà con gli interessi al 76’, mandando allo spalle di Rizzato un cross perfetto scagliato da Borgia. Il Camaiore attacca a testa bassa, per cercare la rete del 3-2, ma non sfonda. E così, dopo 7’ di recupero, il triplice fischio del signor Palmisano chiude il match sul 2-2.

Simone Lo Iacono