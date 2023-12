Camaiore spreca l’occasione. Rete annullata per fuorigioco

Camaiore

0

Fucecchio

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami,(dal 17’st Ricci) Amico( dal 8’st Arnaldi)Kthella(dal 45’st Belluomini), Biagini, Da Pozzo. A disp.: Barsaglini, Orlandi, Verona, Coppola,,Pezzini, Bianchi. All.: Minichilli

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Re, Lecceti, Malanchi, Nannetti, Arapi, Cenci, Andreotti(dal 8’st Tassi) Rigirozzo(dal 40’st Agostini), Mhilli. A disp.: Rocchi, Bindi, Badalassi, Mariani,Iaia, Geniotal, Pieri, All.: Dell’Agnello

ARBITRO: Buchignani di Livorno (De Stefano di Empoli e Pucci di Carrara)

Note; ammoniti Zambarda,Adami(C), Re, Lecceti, Malanchi(F).

CAMAIORE – Occasione persa per i bluamaranto per confermarsi saldamente in zona playoff: avrebbero meritato sicuramente i tre punti per la mole di gioco svolta e le occasioni avute. Prima frazione che scorre via lentamente con poco da segnalare da ambo le parti, un’iniziativa del volenteroso Ktella che,ha sostituito in maniera degna bomber Geraci squalificato, al 15’ crea il panico in area senza trovare la stoccata giusta poi un tiro di Da Pozzo dalla distanza che impegna Del Bino, il meglio arriva però nel finale di tempo, al 41’ su una conclusione da fuori sempre di Da Pozzo, tocco di D’Alessandro , respinge Del Bino, sulla respinta Kthella insacca ma il centrale bluamaranto è considerato in offside: la decisione del signor Buchignani condiziona il risultato finale. Occasione un minuto dopo anche per il solito lottatore Biagini che intercetta un rilancio sbagliato di Del Bino e prova un pallonetto da fuori area che finisce alto non di poco. Più vivace decisamente la ripresa con i padroni di casa che spingono e vanno vicini al gol del vantaggio al 10’ con Biagini che in sospetta posizione di offside riceve un lancio dalle retrovie, si presenta a tu per tu con Del Bino ma conclude in maniera debole addosso al portiere. Al 19’un colpo di testa di Kthella su cross di Borgia sfiora il bersaglio grosso, replica ospite al 35’ con Ghelardoni che dopo un bel uno due con Mhilli impegna Barsottini sempre reattivo in uscita, poi occasionissima nel finale al 44’ con Mirko Ricci che di testa stava per risolvere una mischia in area, dopo una rovesciata di Biagini supera il portiere con la sua deviazione ma la palla viene respinta da un difensore ospite e finisce in angolo.

Carlo Andrea Brunini