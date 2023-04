Camaiore sfiora la rimonta Nulla da fare per la Pumas

Un pareggio (dell’Sgs Forte) e due sconfitte (di Pumas e Camaiore) per le formazioni locali nella 13ma giornata di serie A2 girone B. Il pareggio (4-4, primo tempo 3-3) è quello nell’anticipo fra Sgs Servizi Forte e Grosseto. Molti capovolgimenti di fronte con ospiti prima avanti (0-1) poi due volte sotto nel primo tempo grazie a Giovannelli, Chereches e Lombardi. Nella ripresa, dopo il 3-4, ancora Lombardi firma il 4-4. Niente da fare per la Pumas Farmaè Viareggio, travolta (9-3, primo tempo 4-1) in casa della capolista Giovinazzo con un Mura (5 reti per lui) che ha fatto la differenza. Per la Pumas reti di Pezzini (2) e Cardelli. Perde in casa sfiorando la rimonta la Rotellistica Camaiore: sotto 0-2 nel primo tempo, subisce lo 0-3 a inizio ripresa, poi accorciano Ninci e Niccolò Mattugini. Dopo la quarta rete dei maremmani 3-4 finale di Matteo Pardini.

Risultati: Matera-Salerno 7-2, Sarzana-Follonica 6-4.

Classifica: Giovinazzo 32; Castiglione 28; Pumas 25; Sgs Forte 19; Camaiore e Sarzana 17; Matera 13; Follonica 11; Salerno 10; Grosseto 8. Giovinazzo-Camaiore si recupera il 25.

Serie B Castiglione-Forte 14-0, Camaiore-Pumas 7-8, Cgc-Grosseto 7-6; riposava Prato.

Classifica: Castiglione e Prato 21; Pumas e Camaiore 14; Grosseto 4; Forte 0.