Camaiore oggi in anticipo col Perignano al Comunale. Polzella si gioca la riconferma?

La quintultima giornata di regular season nel campionato di Eccellenza Toscana (girone A) si aprirà già oggi con i due anticipi del sabato alle 14.30: Camaiore-Fratres Perignano e Certaldo-Montespertoli. Poi domani tutto il resto del programma con Armando Picchi-Tuttocuoio, Cenaia-San Marco Avenza, Cuoiopelli-Castelfiorentino, Fucecchio-Pro Livorno Sorgenti, Pontebuggianese-River Pieve e San Miniato Basso-Massese. Il Camaiore torna a giocare nel proprio stadio su un terreno dato "in buone condizioni" dopo averlo risistemanto in seguito a quella gara di cani che fece traslocare due settimane fa i bluamaranro a Seravezza. Al Comunale oggi (dove arbitrerà Ginevra Giovanili di Arezzo), arriva la corazzata Perignano con i suoi tanti big offensivi, da Sciapi a Di Paola, da Cornacchia a Doveri, e soprattutto con la ferita ancora aperta dopo aver perso il forse decisivo scontro diretto al vertice col Cenaia che ora è primo da solo a +3 sulla squadra guidata da quel Matteo Niccolai che la dirigenza del Camaiore negli ultimi anni ha sempre corteggiato senza però mai riuscire a portarlo (per ora) sulla panchina bluamaranto. Lì dove adesso siede un Luca Polzella che dovrà sfruttare al massimo queste ultime 5 partite per provare a guadagnarsi una riconferma tutt’altro che scontata (... occhio anche al nome di Pietro Cristiani, ex Tau, per il futuro della panchina camaiorese). Oggi Polzella avrà tutti quanti a disposizione per questo big-match, con pure Arnaldi tornato in gruppo da una settimana. Il dubbio pare legato alla maglia numero 10 in mezzo al campo: andrà a capitan Viola (che scalpita per tornare dal primo minuto) o a Da Pozzo?

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci (2003), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Crecchi (2004); 8 Amico, 4 Biagini, 10 Da Pozzo (Viola); 7 Lorenzini, 9 Geraci, 11 Centonze (2002).