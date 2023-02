Camaiore nella tana della capolista "Ce la giocheremo a viso aperto"

In classifica ci sono 18 punti di differenza (46 a 28) ma il Camaiore che oggi fa visita alla capolista Cenaia dei grandi ex Alessandro Remedi e Manolo Benassi non “crede” in questo distacco. A 8 giornate dal termine della regular season gli arancioverdi di Macelloni sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie D col Fratres Perignano (fino a qualche settimana fa c’era anche la Cuoiopelli in corsa ma dopo aver perso uno dopo l’altro gli scontri diretti è scivolata a -6 dal rimasto duo di vetta). I bluamaranto di Polzella invece sembrano aver perso le residue speranze di salire a bordo di un treno playoff che invece al momento pare proprio partirà senza Biagini e compagni. Il tecnico del Camaiore presenta così il confronto odierno: "Per rosa secondo me la favorita resta il Fratres Perignano però il Cenaia di quest’anno ha soluzioni importanti, è forte e unita, ha i quinti molto bravi (Rossi e Papini, ndr) e davanti un giocatore bravissimo come Remedi. In casa sono ancora più forti. E poi non stanno prendendo quasi mai gol. Per noi sarà durissima. Ma credo che fra noi e loro non ci sia quella differenza di valori che invece dice la classifica (prima contro undicesima, ndr). Ritengo che ce la possiamo giocare alla pari, a viso aperto, senza timori reverenziali. Rispetto sì... ma daremo battaglia. Ho grande fiducia nei miei ragazzi". A Cenaia arbitrerà Waldmann di Frosinone, con assistenti Orsini di Pontedera e Barretta di Pistoia. Nel Camaiore mancherà per squalifica capitan Viola (che sconta il 2° dei 3 turni di stop rimediati) e a centrocampo è a rischio pure la presenza di Da Pozzo (reduce da giorni con la febbre).

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci, 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro (Arnaldi), 3 Orlandi (Crecchi); 10 Da Pozzo (D’Alessandro), 4 Biagini, 8 Amico; 11 Lorenzini, 9 Geraci, 7 Manfredi (Centonze).