Camaiore, i playoff si allontanano "È evidente, abbiamo dei limiti"

Non decolla la stagione del Camaiore che sul più bello si scioglie sempre. E di partite alla fine ne mancano sempre meno, con l’obiettivo playoff che rischia seriamente di sfumare quest’anno dopo lo 0-0 interno col Picchi. "Il pareggio non mi soddisfa – ammette coach Luca Polzella – volevamo e dovevamo vincerla. In questo “giochino“ qui conta buttarla dentro. Noi abbiamo creato occasioni ma non siamo stati capaci di finalizzarle a dovere. E quindi rimaniamo con questo punticino che guardando la classifica ci serve a ben poco. L’Armando Picchi, come c’era da aspettarsi, è venuto a Camaiore a fare una partita chiusa, aggressivi e riducendo al minimo gli spazi per noi nella loro metà campo. Abbiamo fatto fatica a trovare la giocata. Però poi in tutto questo nella ripresa abbiamo preso due pali, ci manca probabilmente un rigore su Geraci e abbiamo avuto occasionissime con Viola, Centonze e D’Alessandro. Abbiamo creato tantissimo. Ma non abbiamo fatto gol, per colpa solo nostra. Esclusa un po’ di sfortuna sull’incrocio pieno colpito da Biagini, poi siamo stati imprecisi. E dopo subentra il nervosismo mentre i minuti passano e di armi per cambiare la partita in corso d’opera non è che ne avessimo poi granché. E al 95° abbiamo quasi rischiato di perderla perché eravamo tutti riversati in avanti e per poco non prendiamo il gol-beffa in contropiede".

"Ci è mancata la giocata e ci manca anche la continuità – non nasconde i problemi sotto il tappeto Polzella – questo è evidentemente il nostro limite. Siamo questi, c’è poco da fare. Mancano ancora nove partite alla fine con 27 punti a disposizione ma dobbiamo continuare a lavorare. Ora siamo attesi da due trasferte consecutive, con Pontebuggianese e Cenaia". E mancherà il capitano Viola che da ammonito era stato sostituito ma poi protestando dalla panchina ha rimediato un’espulsione che gli costerà probabilmente più di un turno di squalifica.