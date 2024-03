Camaiore alla prova Cgc. La Pumas ospita il Matera

VERSILIA

Ultima giornata di andata per il campionato di serie A2. Nel girone B, con quattro partite da recuperare e una, Cgc-Sarzana non omologata, ci sono sfide importanti, prima fra tutte Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio (Pardini Sporting Center ore 20.45). Alla stessa ora la Pumas Farmaè ospita alla palestra ‘Dorando Pietri’ il Matera, mentre il Forte dei Marmi gioca domani alle 18 a Follonica. Completano il quadro Salerno-Castiglione e Sarzana-Prato. La Rotellistica Camaiore è l’unica squadra ad avere sconfitto il Cgc in questa stagione (6-3 esterno nell’andata di coppa Italia) e stasera cercherà di ripetersi contro quella che è indiscutibilmente la favorita numero uno alla promozione. Bianconeri a punteggio pieno, 18 punti in 6 partite, gli stessi ottenuti in 8 partite da Camaiore e Pumas. I bluamaranto hanno espugnato la pista di Castiglione, mentre la partita del Cgc non è stata omologata ed è costata 3 giornate di squalifica a Gemignani, espulso definitivamente. Se Orlandi ha una squadra carica e che punta a sfruttare il fattore-campo, Biancucci ha lavorato in settimana per evitare contraccolpi psicologici dopo il teso finale di domenica. Molto interessante anche la partita della Pumas contro un Matera che ha 12 punti ottenuti in sole 5 partite. I lucani di Valerio Antezza sono in ottime condizioni e, dopo aver battuto il Salerno (3-2) nel recupero, vogliono allungare la propria serie positiva, ma i viareggini hanno i mezzi per metterli in difficoltà.

G.A.