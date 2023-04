Camaiore ai saluti senza più stimoli Ultima di stagione senza Geraci

Chiude il campionato tra le mura amiche del Comunale il Camaiore che è reduce da una settimana vissuta in totale rilassatezza non avendo più obiettivi cui puntare: i playoff sono irraggiungibili (ci vanno sicure il Fratres Perignano, la Cuoiopelli ed il River Pieve... e forse il Castelfiorentino) e i playout non sono più un pericolo per i bluamaranto che si sono messi al riparo da brutte sorprese di fine stagione. L’ultimo avversario stagionale del Camaiore è il Montespertoli che invece gioca ancora per qualcosa perché per essere sicuro di evitare i playout senza guardare agli altri risultati deve ottenere almeno un punto. E dunque sarà pareggio scritto? Può darsi, come anche no.

Lo dirà il campo, dove la squadra di Luca Polzella ha ovviamente meno motivazioni rispetto agli avversari ma vorrà comunque non sfigurare di fronte al proprio pubblico cercando anzi di non spezzare la sua bella striscia positiva (fatta di 6 risultati utili consecutivi: 3 vittorie interne alternate a 3 pareggi esterni). Il grande assente sarà ancora l’attaccante Geraci che si è stirato saltando anche il match di sabato scorso pareggiato 0-0 a Massa. Dunque non potrà esserci “la sfida nella sfida” tra bomber con il cannoniere del Montespertoli Del Pela (per lui 20 gol in questo campionato). Nel Camaiore ha accusato un risentimento muscolare nell’ultimo allenamento di venerdì sera il 2002 Centonze e dunque in attacco la coppia dovrebbe essere quasi certamente quella composta dal mancino Lorenzini e dal 2004 Manfredi, con Da Pozzo trequartista alle loro spalle. Per il resto dalla cintola in giù sarà il miglior Camaiore possibile col rientro dalla squalifica del 2003 Tommaso Ricci in difesa.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Rizzato; 2 T. Ricci (2003), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Orlandi (2002); 10 Viola, 4 Biagini, 8 Amico; 7 Da Pozzo; 11 Lorenzini (Centonze), 9 Manfredi (2004).