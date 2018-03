Viareggio, 14 marzo 2018 - Nella terza giornata della Viareggio Cup (la seconda per il Gruppo A) arrivano già verdetti decisivi per il passaggio del turno. Vincendo la seconda gara su due giocate, stacca il biglietto per gli ottavi di finale il Torino (3-1 al Perugia) e si avvicinano l'Inter (1-0 al Parma), e il Venezia (3-0 sulla Sampdoria). Seconda sconfitta consecutiva per il Livorno (battuto dalla Virtis Entella per 1-0), sconfitta per lo Spezia contro il Sassuolo

Le partite del 14 marzo

2ª GIORNATA GRUPPO A

EMPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-1

Reti: 28' st. Kargbo rig. (R), 43' Imprenda (E). (arbitro Emmanuele di Pisa) Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini”

VIRTUS ENTELLA-LIVORNO 1-0

Rete: 32' st. Murgia (V). (arbitro Villa di Rimini) Livorno / Stadio “Banditella”

SASSUOLO-SPEZIA 1-0

Rete: 28' pt. Figoli aut. (Sa). (arbitro Turrini di Firenze) La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (Sintetico)

BRUGES-ABUJA

(arbitro Bertini di Lucca) Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20,30)

INTER-PARMA 1-0

Rete: 26' pt. Colidio (I). (arbitro Pelagatti di Livorno) Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani”

A.P.I.A. LEICHHARDT-SALERNITANA

(arbitro Spataru di Siena) Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 20,30) (Sintetico)

SAMPDORIA-VENEZIA 0-3

Reti: 23' pt. Simeoni (V), 34' Fasan (V); 34' st. Cicagna (V). (arbitro Nicolini di Brescia) Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (Sintetico)

PARTIZAN BELGRADO-PISA

(arbitro Vitulano di Firenze) Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 20,30) (Sintetico)

TORINO-PERUGIA 3-1

Reti: 13' pt. Capone (T), 35' Butic (T), 36' Amadio (P); 35' st. Borello rig. (T). (arbitro Monaldi di Macerata) La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (Sintetico)

CINA UNDER 19-PAGANESE 1-0

Rete: 44' st. Xu Haoyang (C). (arbitro Munerati di Rovigo) Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

Le partite di giovedì 15 marzo

JUVENTUS-BENEVENTO (arbitro Simone di Bologna)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15)

RIJEKA-EURO NEW YORK (arbitro Di Graci di Como)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16,30) (Sintetico)

BOLOGNA-CAGLIARI (arbitro Giordano di Novara)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15,30)

FK RFS-DEPORTES QUINDIO (arbitro Tesi di Lucca)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20,30)

MILAN-PRO VERCELLI (arbitro Vingo di Pisa)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 20,30) (Sintetico)

CAI-U.Y.S.S. NEW YORK (arbitro Lipizer di Verona)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 20,30) (Sintetico)

FIORENTINA-ASCOLI (arbitro Caldera di Como)

Scandicci (FI) / Stadio “Turri” (ore 15)

PAS GIANNINA-PONTEDERA (arbitro Bergamin di Castelfranco Veneto)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

GENOA-AZ ALKMAAR (arbitro Maggio di Lodi)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 13,30) (Sintetico)

LUCCHESE-SPAL (arbitro Panozzo di Castelfranco Veneto)

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 17)