Viareggio, 15 marzo 2018 - Quarta giornata di gare alla VIareggio Cup, il prestigioso torneo internazionale di calcio per squadre giovanili, ma in realtà si tratta del secondo turno del Gruppo B. Dopo i due pareggi nella prima partita, Fiorentina e Juventus ottengono il loro primo successo: i viola battono per 3-2 l'Ascoli (dopo essere passati in vantaggio per 2-o si sono fatti rimontare, poi hanno piazzato il tris) mentre la Juventus ha battuto il Benevento 2-1. Pari tra Bologna e Cagliari e tra i greci del Pas Giannina e il Pontedera. La Lucchese è stata battuta 3-0 dalla Spal.

Venerdì 16 marzo, giornata di riposo.

I risultati di giovedì 15 marzo

JUVENTUS-BENEVENTO 2-1

Reti: 2' st. Kulenovic (J), 32' Pinto rig. (B), 50' Montaperto (J).

(arbitro Simone di Bologna)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15)

RIJEKA-EURO NEW YORK 2-0 (risultato parziale)

Reti: 20' pt. Dukadin (R); 35' st. Dukadin (R).

(arbitro Di Graci di Como) La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16,30) (Sintetico)

BOLOGNA-CAGLIARI 1-1

Reti: 21' pt. Valencia (B), 30' Camba (C).

(arbitro Giordano di Novara) Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15,30)

FK RFS-DEPORTES QUINDIO

(arbitro Tesi di Lucca) Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20,30)

MILAN-PRO VERCELLI

(arbitro Vingo di Pisa) Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 20,30) (Sintetico)

CAI-U.Y.S.S. NEW YORK

(arbitro Lipizer di Verona) Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (Sintetico)

FIORENTINA-ASCOLI 3-2

Reti: 11' pt. Lakti (F), 28' Faye (F), 32' Tassi (A); 25' st. Ventola (A), 30' Diakhate rig. (F).

(arbitro Caldera di Como) Scandicci (FI) / Stadio “Turri”

PAS GIANNINA-PONTEDERA 1-1

Reti: 14' st. Milingiotis (Pa), 45' Malih rig. (Po).

(arbitro Bergamin di Castelfranco Veneto) Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (Sintetico)

GENOA-AZ ALKMAAR 4-1

Reti: 9' pt. Lo Ning-Hing (A); 1' st. Bruzzo (G), 7' Bruzzo (G), 23' Micovschi (G), 28' Jacobs aut. (G).

(arbitro Maggio di Lodi)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 13,30) (Sintetico)

LUCCHESE-SPAL 0-3

Reti: 16' pt. Lydkowski (S), 29' Barbosa rig. (S); 14' st. Tompte (S). (arbitro Panozzo di Castelfranco Veneto)

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 17)