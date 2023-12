Calcio Prima e Seconda categoria

Punti pesanti in questa undicesima giornata di andata di Prima e Seconda categoria.

Prima categoria. I riflettori sono puntati sulla trasferta del Forte secondo a Mulazzo, squadra che non naviga in buone acque. Gli squali sono in un ottimo momento di forma e proveranno ancora una volta a dare l’assalto al primo posto occupato dal Marginone avanti di un solo punto, gara che può avere insidie impreviste: "Siamo consapevoli delle difficoltà, sarà durissima oggi ma noi ci faremo trovare pronti, ci stiamo allenando bene e vogliamo vincere e ne abbiamo tutte le possibilità", dice il tecnico Luca Cagnoni. Alle spalle della lotta per i primi due posti in piena bagarre playoff il Capezzano ospita il Serricciolo per provare a tenere il passo. Grande attesa per l’esordio del nuovo acquisto Giacomo Maggiore, per l’ex centrocampista del Pietrasanta subito prova del nove, con la perdurante assenze di Correia è chiamato subito a dare la scossa per riportare i ragazzi di Coli alla vittoria. "Non ci nascondiamo e siamo pronti, se vogliamo disputare un torneo di alto livello queste gare vanno portate a casa senza se e senza ma", dice il tecnico Riccardo Coli.

Domenica importante anche per Corsanico impegnato in casa con il Tempio Chiazzano è obbligato a fare punti per risollevare la classifica e per la Torrelaghese che sul campo del Livorno 9 deve dare in tempo un segnale positivo prima che sia troppo tardi.

Seconda categoria. Tante le trappole e le insidie per le rappresentanti versiliesi. Lo Sporting Camaiore è atteso dalla difficile trasferta a Fivizzano in casa della capolista dove la compagine camaiorese non potrà contare sul’attaccante Alessandro Pellegrini e dove anche il mister Palmerini non sarà della gara. Il Massarosa dopo aver ceduto il passo al Ghivizzano in coppa Toscana è smanioso di riscatto contro il Ricortola mentre il Lido ospita il Ponte delle Origini: due gare casalinghe da non fallire per le nostre che si devono ancora garantire la tranquillità e serenità in classifica e perciò non possono fallire.

Cab