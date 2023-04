Calcio Prima e Seconda categoria

È andata in archivio anche la penultima giornata del campionato di Prima categoria vinto dal Viareggio che ha conquistato la Promozione con novanta minuti d’anticipo con le altre squadre locali che hanno vissuto domeniche decisamente diverse, positiva quella che hanno vissuto Forte 2015 e Corsanico, è andata peggio invece a Torrelaghese e Lido.

Gli squali del Forte 2015 continuano a ottenere successi e si confermano squadra dal grande potenziale anche in previsione futura vista l’età media molto giovane, anche con il San Frediano è arrivata una vittoria con tante reti e bel gioco che premia il lavoro svolto dal tecnico Luca Cagnoni che dal suo arrivo ha cambiato pelle alla squadra, sempre più decisivo il bomber Alessandro Maggi a segno anche domenica con una doppietta, per gli squali ora c è la possibilità domenica di finire addirittura quarti in caso di sorpasso al Fornacette e di giocarsi così addirittura i playoff. "Molto soddisfatti, una bella partita giocata a viso aperto che abbiamo portato a casa con merito, siamo in continua crescita e la direzione presa è sicuramente quella giusta, continuiamo a lavorare così", così il tecnico.

Buon risultato anche per il Corsanico che si prepara al meglio ai prossimi playout con un bel pari sul difficile campo di Romagnano, gli orange si mantengono terzultimi e davanti al Migliarino. "Prestazione importante e punto molto prezioso, giocare qui non era facile, abbiamo mostrato una buona personalità e questo è il dato che più mi dà fiducia", commenta così il tecnico Stefano Maffei. Secondo stop di fila invece per la Torrelaghese che esce battuta da San Giuliano in maniera netta. "Potevamo sicuramente fare di più, la prestazione doveva essere diversa ma abbiamo staccato mentalmente un po’ la spina", così il tecnico Fabrizio Baldini.

Seconda categoria. Si ferma anche il Lido che lotta ma finisce per cedere alla corsa di un Ricortola che si gioca ancora la vittoria finale in campionato.

Carlo Andrea Brunini