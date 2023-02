Calcio Prima categoria

IL rimette la testa avanti, le zebre fanno in pieno il loro dovere asfaltando con un poker di reti il San Giuliano e si riportano in testa alla classifica da sole. Ill big match di giornata tra Folgor Marlia e Romagnano finisce a reti bianche e così i bianconeri si riportano a +2 dimenticando subito lo scivolone di sabato scorso nel derby con la Torrelaghese che domenica riposava. I bianconeri hanno svolto il proprio compito con sicurezza e autorità chiudendo la pratica già nei primi dieci minuti. Volti noti quelli che sono andati a referto, Chicchiarelli e Marinai su tutti ma anche il sempre più convincente Fazzini e la novità Dario Benedetti. Il gruppo è solido e pieno di valide alternative.

"Piedi per terra, mancano ancora otto giornate e ventiquattro punti e non abbiamo ancora vinto niente, sicuramente può essere un bel passo in avanti, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto ma ripeto, ora è il momento di lavorare ancora di più per raggiungere l’obiettivo finale che è ancora molto lontano".

Passo avanti verso la salvezza quello compiuto dal Forte 2015 che esce dal catino di Lammari con un punto prezioso. Dopo un primo tempo scialbo arriva una bella reazione nella ripresa che porta gli squali ad allungare la serie positiva. "Soddisfatto dei ragazzi, la partita non era di quelle facili ma siamo stati bravi a non farci condizionare in nessun modo, risultato che può essere considerato in maniera positiva", ha detto l’allenatore.

Buon momento anche quello che sta vivendo il Corsanico che ottiene la seconda vittoria di fila e stacca proprio il Lammari portandosi adesso avanti di quattro punti sui lucchesi e in scia al Migliarino, la seconda affermazione consecutiva testimonia i progressi del collettivo orange. "Soddisfatto, oltre al risultato mi è piaciuta molto la prestazione, abbiamo giocato bene per tutta la gara, non inganni infatti la rete arrivata al novantesimo, il risultato sarebbe potuto essere già molto più rotondo, crediamoci ancora di più", ha solo elogi per i suoi il tecnico Stefano Maffei.

Carlo Andrea Brunini