VIAREGGIO

Serie C1. Il Versilia passa 6-2 sul campo del Firenze e si conferma in scia alla capolista Boca Livorno. Al tris di De Angeli si aggiungono la doppietta di Agostini ed il centro di Tintori. "Bella prestazione e partita mai in discussione", precisa Matteo Paperini. Classifica: Boca Livorno 58; Versilia 57; Futsal Torrita 55; Verag Villaggio 47; Monsummano 38; Alberino 37; Ibs Le Crete e Firenze 32; La 10 Livorno 27; Five to Five e Deportivo Chiesanuova 22; Pontassieve 21; San Lorenzo 18; Midland Global Sport 14; Limite e Capraia 4.

Giovanissimi. Versilia che fa 4-4 contro la Polisportiva 2M. A segno Reti Neri, Francesconi , Barsotti e Pagni. Serie C2. Il Futsal Viareggio resta in zona playoff. Nel derby contro il Massarosa C5 è un 4-1 griffato Gemignani 2, Ratti e Crotti; per gli sconfitti sigla Benedetti. "Quinto derby vinto in stagione - gongola Dario Fabbri-. Non potevo chiedere di più a questo gruppo fantastico". "Forse il 4-1 è un risultato anche troppo penalizzante per noi - sottolinea Matteo Panconi -. Siamo stati anche un po’ sfortunati sotto porta, colpendo 4 legni. Comunque bella partita con ritmo alto. Mando un in bocca al lupo ad Andrea Terraglia che si è infortunato durante il primo tempo". Perde al fotofinish l’Atletico Viareggio 7-6 contro il Montalbano Cecina. Non bastano il poker di Mbaye Seck e la doppietta di Manfredini. "Peccato - dice Sonny Manfredini - siamo sempre stati in partita". Classifica: Futsal Massa Mad Project 56; Cus Pisa 53; San Macario Oltreserchio 52; Tau Futsal 48; SecurJob Fc 36; Futsal Viareggio 33; Massa C5 32; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 31; Montalbano Cecina 26; Atletico Viareggio 24; Massarosa C5 23; Scintilla 1945 21; Md United-Margine Coperta 20; Toringhese 6; Giovani Granata 4.

Femminile. Con Sandroni 2, Lagreca, Carabba e Gazzani l’Atletico Viareggio liquida 5-0 il Worange Pistoia. "Successo meritato. Siamo felici anche per il rientro in porta di Forti - precisa Guido Colonna -. Adesso 3 successi per centrare i playoff". Classifica: Firenze C5 31; Polisportiva 2M 25; Atletico Viareggio 23; Follonica Gavorrano 16; Worange Pistoia 14; Dinamo Florenza 10; Massese 6; Olimpiacolle 3. Sergio Iacopetti