Cade a sorpresa il G.O 77. Impresa Punto diesel

Spareggi playoff con tante sorprese. Iniziamo da quella più grande, il tonfo del G.O.77Gsi Passi, dominatore del girone B, annichilito 4-1 da un Punto DieselGelateria Arcobaleno che, sebbene vicecampione in carica, aveva chiuso il girone A al 4° posto. La doppietta di Prosperi ed i singoli di Berti e Mugnaini spalancano le porte alla semifinale, ma Marco Iori predica calma. “Intanto c’è sempre da giocare il ritorno - premette -. La nostra è stata una partita di sacrificio e di cuore contro una squadra più forte di noi”. Ammette la superiorità degli avversari Manuel Puntoni: “Il loro netto successo è meritato anche perché noi non siamo praticamente scesi in campo. A nostra parziale scusante ci sono le tante assenze. Per fortuna la rete di Mezzapelle ci lascia una piccola speranza”. Al ritorno al G.O.77Gsi Passi non basterà comunque vincere con 3 reti di scarto perché il regolamento prevede, a parità di reti segnate, i rigori.

Non si fa invece sorprendere lo Sconvolts Tonfano, campione in carica, che passa 1-0 sul campo dell’Unione Quiesa Orange e lo fa al 3’ dei 4’ di recupero assegnati. “È stata una vittoria cercata fino alla fine e che abbiamo raggiunto meritatamente - precisa Adriano Pasquini -. Nel primo tempo avevamo già creato molto, poi nella ripresa abbiamo premuto nuovamente sull’acceleratore colpendo anche una traversa”. La rete decisiva porta la firma di Moscardini su pennellata di Rebughini. “Dispiace perdere così - commenta Federico Zompa - stavamo assaporando il pareggio. Comunque non abbiamo sfigurato”. Equilibrio totale fra Arena Metato e TorciglianoSocoedi finita 0-0. Infine colpo dell’Hotel Virginia che supera 2-1 il BellarivieraRistorante La Casina. Un’autorete a favore e l’acuto di Chicca lanciano l’Hotel Virginia ma accorcia Oliva. “Bella partita e contesa aperta” commenta Stefano Valenzi per i vincitori. “Sotto 2-0 potevamo mollare, ma siamo subito rientrati in partita”, analizza Andrea Becagli per gli sconfitti.

Sergio Iacopetti