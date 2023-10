Buoni auspici per il Cgc a Sarzana. Ma Biancucci non è soddisfatto

Per la terza giornata del gruppo C di coppa Italia di serie A2, stasera si gioca una sola partita, Sarzana-Cgc Viareggio, in programma sulla pista ligure con inizio alle ore 20,45. Forte dei Marmi-Pumas Viareggio è stata rinviata a martedì 7 novembre alle 20,45, mentre la Rotellistica Camaiore osserva il turno di riposo.

Il compito dei bianconeri di Raffaele Biancucci, in testa al girone con due vittorie in altrettante partite, non appare impossibile. La squadra ligure, reduce dal turno di riposo, all’esordio era stata nettamente sconfitta dalla Rotellistica Camaiore. Certamente il fatto di poter giocare sulla propria pista di ridotte dimensioni può agevolare il gruppo allenato da Sergio Festa che quando è impegnato con la squadra di A1 viene sostituito da Claudio De Mola. Il fatto di giocare al Vecchio mercato non sembra però poter bastare a colmare la differenza di potenziale fra le due formazioni. Attenzione comunque a un gruppo quadrato con l’esperto Pistelli e vari giovani interessanti come Tognacca (già più volte impegnato in A1) e il nazionale under 19 Lavagetti.

Passando al Cgc, nonostante le due vittorie Biancucci non si è detto contento di come la sua squadra si è espressa nella seconda giornata: "Contro un buon Forte dei Marmi, con un ottimo Bertozzi – ha detto il tecnico bianconero – di positivo ci sono stati i tre punti. I ragazzi sono stati presuntuosi e convinti di avere la vittoria per diritto divino. Quando ci si trova davanti squadre che corrono diventa difficile. Mi aspetto da subito un cambio di registro".

Coppa serie B, girone F, 1a giornata: Cgc-Forte 4-10, Camaiore-Spv 4-3. 2a: Forte-Camaiore (oggi alle 17,30), Spv-Cgc (domani alle 18).

G.A.