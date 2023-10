"Buglio al Real Forte Querceta: "Cerchiamo la svolta"

FORTE DEI MARMI

Senza troppi giri di parole, Francesco Buglio è l’allenatore giusto per risollevare le sorti di questo Real Forte Querceta. Per la sua esperienza, per le sue conoscenze tattiche, per la sua capacità di trarre il meglio anche dalle situazioni più complicate. La società è andata sul sicuro, lanciando un segnale. Adesso tocca alla squadra recepirlo, a partire dalla trasferta di questo pomeriggio contro il Ghiviborgo (fischio d’inizio 14.30). Sfida non semplice, contro un avversario tosto, ma serve una svolta per uscire dalle paludi della bassa classifica. "Sono qui da pochi giorni ma ho trovato un gruppo motivato – commenta Buglio – ho lavorato soprattutto sulla testa e sulle motivazioni. Mi sono messo a disposizione, cercando di aiutare i ragazzi. È importante adesso che anche loro aiutino me". Per Buglio è un ritorno sulla panchina del Real Forte Querceta. Nel 2018 subentrò alla terza giornata e portò la squadra a cullare per qualche settimana il sogno primo posto. Altri tempi, altra storia. "Ma anche questo Real Forte Querceta non è affatto male – continua Buglio – ci sono giocatori importanti per la categoria e giovani in rampa di lancio. Abbiamo subito un test probante: il Ghiviborgo è una squadra giovane ma molto insidiosa. Mi aspetto una gara in cui saranno gli episodi e l’agonismo a determinare il risultato". Ci saranno alcuni accorgimenti tattici ma per ora è difficile attendersi rivoluzioni. A centrocampo non recupera Pecchia, probabile una chance da titolare per Bigica. Ad Apolloni (che Buglio ha già allenato a Livorno) il compito di supportare l’attacco con i suoi inserimenti. Probabile formazione (4-3-2-1): Gatti, Meucci, Tognarelli, Maccabruni, Bucchioni (Vietina); Michelucci Bigica, Apolloni; Podestà, Gabrielli, Pegollo.

Michele Nardini